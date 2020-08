Beim Brand eines Wohnhauses in Stockach (Kreis Konstanz) ist ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Bewohner waren nicht zu Hause, als das Feuer am Freitagabend ausbrach. Nachbarn entdeckten den Brand, als Rauch aus dem Dach aufstieg. Der Dachstuhl wurde zerstört. Brandursache war nach Angaben der Polizei vom Sonntag vermutlich ein technischer Defekt in einem Elektroverteilerschrank.