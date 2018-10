Aglasterhausen 50-Jähriger bunkert 15 Kilogramm Drogen

Aglasterhausen / DPA

Mehrere Kilogramm Drogen sowie Schusswaffen hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) sichergestellt. Der 50-jährige Bewohner, der im Verdacht steht, im großen Stil mit Betäubungsmitteln zu handeln, wurde festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Mosbach am Donnerstag mit. In der Wohnung fanden Beamte mehr als 15 Kilogramm Rauschgift, überwiegend Amphetamin, sowie drei teils geladene Schusswaffen. Außerdem entdeckten sie im Haus eine professionelle Cannabis-Aufzuchtanlage. Weiter stießen sie auf mehrere gestohlene Elektronikgeräte.

In einer Gaststätte im Rhein-Neckar-Kreis, die ebenfalls mit dem Mann in Verbindung gebracht wird, lagerten weitere geladene illegale Schusswaffen. Ein Richter erließ einen Haftbefehl.