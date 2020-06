Eine aufmerksame Zeugin hat in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) eine betrunkene Autofahrerin gestoppt. Ihr fiel der Wagen wegen der unsicheren Fahrweise auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 49-Jährige habe das Auto verfolgt und die Fahrerin angesprochen, nachdem diese geparkt hatte. Dabei habe sie die Fahne der Frau gerochen. Sie nahm der 40-Jährigen daraufhin am Samstagmittag die Autoschlüssel ab und rief die Polizei. Die Frau war demnach so stark betrunken, dass sie keinen Atemalkoholtest durchführen konnte. Daher wurde ihr in einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein der Frau. Auf sie kommt nun eine Anzeige zu.