Ein betrunkener Autofahrer ist bei Göppingen frontal gegen drei Bäume gefahren und tödlich verletzt worden. Der 41-Jährige war mit seinem Wagen in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann war nicht angeschnallt. Ein Rettungswagen brachte ihn demnach am späten Samstagabend in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Der Hergang und die Ursache des Unfalls sollen nun ermittelt werden.

