Ein 38 Jahre alter Elektroinstallateur ist bei einem Arbeitsunfall in Eigeltingen (Kreis Konstanz) schwer verletzt worden. Der Mann hatte an einem Schaltschrank gearbeitet, als ihm ein metallenes Werkzeug aus der Hand gefallen fiel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dieses habe in dem Schrank einen Kurzschluss verursacht. Demnach verletzte ein Lichtbogen den Installateur bei dem Unfall am Montagmittag schwer. Er erlitt Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.

