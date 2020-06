Ein 36-Jähriger hat bei der Bruchsaler Polizei einen Einbruch angezeigt und dabei freimütig angegeben, dass ihm auch Marihuana geklaut worden sei. Den Polizisten blieb nichts anderes übrig, als Ermittlungen wegen Drogenbesitzes einzuleiten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zur genauen Menge machte der Mann keine Angaben. Unbekannte hatten demnach am Wochenende sein Haus in einer Kleingartenanlage im Landkreis Karlsruhe aufgebrochen und einen Tresor gestohlen. In diesem soll neben Bargeld und Schmuck auch das Marihuana gewesen sein.