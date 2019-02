Karlsruhe 34-Jähriger will in Altkleidercontainer übernachten

34-Jähriger will in Altkleidercontainer übernachten

Karlsruhe / DPA

Eine ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit hat sich ein 34-Jähriger in Karlsruhe gesucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war er am Vorabend in einen Altkleidercontainer gestiegen. Zeugen sahen das und verständigten die Polizei. Sie nahmen an, der Mann wolle Kleidung aus dem Container stehlen. Das stritt er ab: Er habe nur dort übernachten wollen - er komme aus Rheinland-Pfalz und sei wegen eines Vorstellungsgesprächs in der Stadt. Da er keinen anderen Schlafplatz gefunden habe, habe er notgedrungen mit dem Container vorlieb genommen. Wo der Mann letztlich nächtigte, ist der Polizei nicht bekannt. Sie ließ ihn nach Aufnahme der Personalien wieder gehen.

