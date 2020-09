Das Veterinäramt Sigmaringen hat am Montag 32 Katzen auf einem Hof in Mengen (Kreis Sigmaringen) beschlagnahmt. Laut dem Landratsamt Sigmaringen wurde nur ein Teil der geschätzt 50 dort freilaufenden Katzen eingefangen. „Der Hof wird weiterhin regelmäßig kontrolliert und die Katzen eingesammelt“, sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag. Schon im Februar waren mehr als 90 Tiere vom Hof geholt worden, vor allem Schweine.

Bereits damals waren schwere Missstände in der Tierhaltung auf dem Hof bekannt geworden. Das Veterinäramt Sigmaringen beschlagnahmte im Februar 52 Hängebauchschweine, 14 Schafe, zwei Emus, drei Pferde, zwei Ziegen, sieben Hühner, drei Gänse und acht Kaninchen. Vor allem die Schweine vegetierten unter teils katastrophalen Bedingungen. Die Tiere werden nun in verschiedenen Tierheimen im südlichen Baden-Württemberg untergebracht und bei Bedarf medizinisch versorgt.

Eilanträge der auf dem Hof gemeldeten Tierbesitzer gegen die vom Veterinäramt ausgesprochenen Tierhalteverbote waren laut Verwaltungsgerichtshof Mannheim in zwei Instanzen erfolglos. Parallel riefen die Betroffenen des Hofes den Petitionsausschuss des Landtags an, um das Tierhalteverbot abzuwenden. Doch auch der Ausschuss gab grünes Licht für die Wegnahme der Tiere, wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte. Das Veterinäramt konnte damit nun auch die Katzen beschlagnahmen, mit Unterstützung der Tierrettung Südbaden.