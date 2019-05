Eine 31 Jahre alte Frau ist nahe Weingarten (Kreis Ravensburg) am Mittwochabend nach einem Unfall ihren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr die 31-Jährige auf einer kurvenreichen Strecke und kam auf nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern. Ihr Fahrzeug rutschte dann quer zur Fahrtrichtung in den Gegenverkehr. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht verhindern und prallte frontal in das Fahrzeug der 31-Jährigen, die noch an der Unfallstelle starb. Die 59-Jährige erlitt Prellungen und Schürfwunden.

PM