Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Hochdorf (Kreis Esslingen) sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Gegen den 30-Jährigen wurde am Samstag Haftbefehl erlassen, wie die Polizei in Reutlingen mitteilte. Er soll in der Nacht zum Freitag einen Angestellten der Tankstelle mit einem Messer bedroht haben und mit mehreren Hundert Euro Bargeld zu Fuß geflohen sein. Der 22 Jahre alte Angestellte blieb unverletzt. Der mutmaßliche Täter ist den Behörden bereits wegen anderer Delikte bekannt. Er war am Freitagnachmittag festgenommen worden.