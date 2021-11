Eine Sieben-Tage-Inzidenz von fast 500 und 11.434 Corona-Neuinfektionen binnen der letzten 24 Stunden: Die Corona-Lage in Baden-Württemberg ist angespannt: Seit Mittwoch, 24.11.2021, gilt eine neue Corona-Verordnung der Landesregierung in BW. Reichte das Warnstufensystem bisher bis zur Alarmstufe, wurde nun die Alarmstufe 2 eingeführt: Sie tritt in Kraft, wenn an zwei aufeinander folgenden Tagen 450 oder mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden oder die Hospitalisierunginzidenz 6,0 oder mehr beträgt. Mit ihr einher geht die Verschärfung der 2G-Regel zu 2G+. Während bei der 2G-Regel Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Bereichen haben, müssen diese, sobald 2G plus gilt, zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorweisen. Ungeimpfte haben bei keiner der beiden Regeln Teilnahmerechte.

Alarmstufe II in BW: Wo gilt jetzt 2G+?

Gibt es Ausnahmen von der 2G-plus-Regel in Baden-Württemberg?

Ein Überblick über jene Bereiche, in denen jetzt 2G+ gilt.

2G+ in BW: Geimpft und genesen + Test seit Mittwoch - wo gilt 2Gplus?

An welchen Orten gilt seit Mittwoch die 2G plus Regel in BW? Heißt: Wo müssen Geimpfte und Genesene einen negativen Schnelltest (nicht weniger als 24 Stunden alt) oder einen negativen PCR-Test vorweisen?

Weihnachtsmärkte

Öffentliche Veranstaltungen (wie Theater, Oper, Konzert, Stadtfest, Sportveranstaltungen Betriebs- und Vereinsfeiern etc.)

Körpernahe Dienstleistungen (ausgenommen medizinisch notwendige Behandlungen und Friseurbetriebe und Barbershops (dort 3G+PCR-Test)

Diskotheken und Clubs (Ausnahmen für nicht impffähige Personen und Schüler*innen gelten nicht)

Prostitutionsstätten

Ausnahmen von 2Gplus: Wann darf ich trotz 2G+-Regel in den genannten Bereiche?

Laut Landesregierung in Baden-Württemberg sind dies jene Personengruppen, die von der 2G+ nicht betroffen sind:

Kinder bis einschließlich 5 Jahre (Gilt nicht für Saunen, Clubs und Diskotheken)

Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind (Gilt nicht für Saunen, Clubs und Diskotheken)

Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule – gilt nur für Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahre (Gilt nicht für Saunen, Clubs und Diskotheken)

Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. (Negativer Antigen-Test erforderlich)

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis notwendig) (Negativer Antigen-Test erforderlich)

Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (Negativer Antigen-Test erforderlich)

Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine Impfempfehlung der STIKO gibt (gilt nur noch bis 10. Dezember 2021) (Negativer Antigen-Test erforderlich)

2G statt 2G+: Ab wann gilt wieder die 2G-Regel in BW?

Damit sich die Regeln laut Warnstufensystem in Baden-Württemberg wieder ändern, müssen die Hospitalisierungsrate und die von Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegten Intensivbetten geringer werden. Die Alarmstufe 2 wird zurück auf die Alarmstufe gesetzt, sobald die Hospitalisierunginzidenz zwischen 3,0 und 5,9 liegt oder es zwischen 390 bis 449 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten in BW gibt.

2G in BW, Bayern, Thüringen und Co.: Wo gilt aktuell 2G?

Gilt die 2G-Regel bald in ganz Deutschland? Welche Corona-Regeln gelten in BW, Bayern, Thüringen, Sachsen und Co.? Die Bedeutung von 2G in der Übersicht:

Übergangsfrist: Gelber Impfpass reicht nicht für 2G und 2G+ Regel

Laut einer Pressemeldung der Deutschen Presse-Agentur sollten all diejenigen in Baden-Württemberg, die noch keinen digitalen Nachweis für seine Corona-Impfung hat, sich beeilen. Denn der gelbe Impfpass reiche nach der neuen Corona-Verordnung für den Zugang zu sogenannten 2G- oder 2G-plus-Veranstaltungen nicht mehr aus. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstag (25.11.) mit. Impfnachweise müssten in digital auslesbarer Form vorliegen. Das soll „bis zu einem gewissen Grad mehr Sicherheit vor Impfpass-Fälschungen“ bringen, erläuterte ein Sprecher. Noch bis zum 1. Dezember besteht die Möglichkeit, sich einen sogenannten QR-Code ausstellen zu lassen.

Gastronomie mit 2G, Club mit 2G+ - Clubs schließen freiwillig

Monatelang mussten Clubs und Diskotheken wegen des Lockdowns schließen. Erst kürzlich kam die Öffnung, jetzt machen einige Clubbetreiber freiwillig wieder zu, wie der Landesdienst Südwest der Deutschen Presse-Agentur berichtet. „Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass in vielen Clubs teilweise bis zu 70, 80 Prozent weniger Gäste am Wochenende kamen“, sagte der Sprecher der Interessengemeinschaft Clubkultur Baden-Württemberg, Simon Waldenspuhl, am Mittwoch (24.11.) in Stuttgart. Es gebe „erste freiwillige Schließungen“, weil ein Offenhalten der Clubs für einige Betreiber „unter diesen Umständen einfach keinen Sinn“ ergebe. Für viele Menschen ist das Testen vor dem Clubbesuch zu aufwendig, denn im Club gilt 2G+, als getanzt werden darf nur mit Impfpass, Genesenenstatus und negativem Corona-Test. Der Rückgang bei den Besucherzahlen habe sich aber schon vorher bemerkbar gemacht, so Waldenspuhl. „Niemand ist in der Stimmung, dass ausgelassene Partys jetzt das sind, was gerade angebracht ist.“

