Corona-Regeln. Im einen Land gilt Geimpfte und Genesene dürfen vielerorts noch ohne zusätzlichen Test ins Restaurant, in anderen Regionen gilt bereits 2G-plus. Die Ministerpräsidentinnen und -Präsidenten der Länder beraten bei der Ministerpräsidentenkonferenz (kurz: MPK) deshalb erneut über bundeseinheitliche Maßnahmen. Zwischen den meisten Bundesländern in Deutschland gibt es erhebliche Unterschiede bei den. Im einen Land gilt 2G sogar beim Friseur , im anderen dürfen auch Getestete noch hinein.unddürfen vielerorts noch ohne zusätzlichen Test ins Restaurant, in anderen Regionen gilt bereits. Die Ministerpräsidentinnen und -Präsidenten der Länder beraten bei der(kurz: MPK) deshalb erneut über bundeseinheitliche Maßnahmen.

Wo gilt 2G und wo 2G-plus in Deutschland ?

in ? Was bedeuten die Corona-Regeln im einzelnen?

Laut Beschlussvorlage vor dem Corona-Gipfel morgen soll die 2G-Regel künftig auch im Einzelhandel gelten. Was bedeutet das für Ungeimpfte?

2G-Regel im Einzelhandel soll bei der MPK beschlossen werden

In der Beschlussvorlage ist bereits angekündigt worden, dass die 2G-Regel auch im Einzelhandel gelten wird. Was würde eine 2G-Regel für den Handel bedeuten? Ungeimpfte dürfen nur noch in Geschäften für den täglichen Bedarf einkaufen, zum Beispiel in Supermärkten, Drogerien, Baumärkten und Apotheken. Für alle anderen Geschäfte benötigen Kunden einen Impf- oder Genesenen-Nachweis.

2G+ und 2G aktuell: Das gilt für Gastronomie, Veranstaltungen und Co.

In der neuen Beschlussvorlage steht dem Bericht der Bild-Zeitung zufolge: Der Zugang zu „Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und Freizeitgestaltung“ solle bald nur noch mit 2G möglich sein. „Ergänzend kann ein aktueller Test vorgeschrieben werden“, heiße es demnach im Entwurf vor der Ministerpräsidentenkonferenz.

2G flächendeckend in Deutschland? – Spahn findet klare Worte

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in der Corona-Pandemie lange Einschränkungen für Ungeimpfte ins Spiel gebracht. Der CDU-Politiker sagte, er sei grundsätzlich skeptisch, was eine allgemeine verpflichtende Impfung angehe. Eine Alternative, die zu diskutieren sei, sei durchgängig 2G für alle Lebensbereiche, also Zugang nur noch für Geimpfte und Genesene. Es könnte zu einer Ansage kommen: „Stellt Euch darauf ein, 2G, geimpft oder genesen, und zwar auffrischgeimpft dann ab einem Punkt x, gilt mindestens mal das ganze Jahr 2022. Wenn Du irgendwie mehr tun willst als Dein Rathaus oder Deinen Supermarkt besuchen, dann musst Du geimpft sein.“ Dies wäre eine ziemlich klare Ansage. Das sei eine Option, die besprochen werden müsse.

Inzidenz spielt bei 2G-Regel keine Rolle mehr