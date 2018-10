Stuttgart 28-Jähriger soll Vater ermordet haben: Prozess beginnt

Stuttgart / DPA

Ein 28 Jahre alter Mann muss sich von heute an vor dem Landgericht Stuttgart wegen Mordes an seinem Vater verantworten (09.00 Uhr). Er soll den 60-Jährigen laut Anklage im Mai - vermutlich in schuldunfähigem Zustand - mit einem Stein mehrfach auf den Kopf geschlagen und ihm dann den Kopf mit einem Küchenmesser abgetrennt haben. Nach der Tat soll der Angeklagte selbst die Polizei gerufen haben. Für das Verfahren hat das Landgericht fünf Verhandlungstage bis zum 6. November angesetzt (Aktenzeichen: 1 Ks 112 Js 45760/18).