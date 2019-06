Ein 26 Jahre alter Mann soll am frühen Samstagmorgen in Pforzheim seinen Nachbarn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Den Ermittlungen zufolge hatte der Verdächtige in seiner Wohnung Drogen genommen und dann so lange mit dem Messer gegen die Tür des Nachbarn geschlagen, bis dieser öffnete. Bei der unmittelbar folgenden Attacke habe das Opfer Schnittverletzungen an Kopf und Unterarmen erlitten. Polizisten konnten den psychisch auffälligen mutmaßlichen Täter in der Nähe festnehmen. Er sollte wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatasanwaltschaft