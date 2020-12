Ein erhitztes Kirschkernkissen hat ersten Ermittlungen zufolge in Sindelfingen einen Brand ausgelöst - und einen Sachschaden von 250 000 Euro verursacht. In der Nacht zum Dienstag mussten acht Menschen ihre Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Eine 73-Jährige, in deren Wohnung das Feuer ausbrach, verletzte sich bei einem Löschversuch. Sie wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. 31 Einsatzkräfte löschten das Feuer. Die Wohnung der 73-Jährigen sei nicht mehr bewohnbar, die Wohnung darunter sei durch das Löschwasser beschädigt worden.