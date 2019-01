Mosbach 25 Jahre ohne Führerschein unterwegs: Polizei stoppt Fahrer

Mosbach / DPA

Die Polizei in Mosbach hat einen Mann gestellt, der seit 25 Jahren ohne Führerschein unterwegs war - und sogar als Fahrer arbeitete. Seinem Arbeitgeber soll der 57-Jährige eine gefälschte Fahrerlaubnis vorgelegt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach waren mehr als 200 Fahrten rund um Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) dokumentiert. Der Mann flog auf, als er in einen Unfall verwickelt war und behauptete, seinen Führerschein vergessen zu haben. Als Beamte ihn am Mittwoch aufsuchten, kam er gerade am Steuer eines Autos nach Hause. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung rechnen.

