Für 247 Kinder im Südwesten ist der 29. Februar dieses Jahr ein ganz besonderes Datum: Sie wurden 2016 ausgerechnet am Schalttag geboren und können nun erstmals auch am offiziellen Datum ihren Geburtstag feiern, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Viele ältere „Schalttags-Kinder“ feiern ebenfalls mit: Rund 7000 von ihnen gibt es in Baden-Württemberg.

Einen Anlass zum Feiern haben auch 131 Ehepaare im Land, die sich am 29. Februar 2016 das Ja-Wort gegeben haben. Allerdings würden vermutlich nicht alle den Hochzeitstag auch gemeinsam feiern, hieß es beim Statistischen Landesamt weiter. Etwa jede 30. Ehe sei bereits innerhalb der ersten vier Ehejahre wieder geschieden worden.

Weitere Infos des Statistischen Landesamtes