Weinheim 245 Schwarzfahrer bei Kontrollen in Straßenbahnen erwischt

Weinheim / DPA

Bei Kontrollen auf einer Straßenbahnlinie in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind 245 Schwarzfahrer erwischt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren daran am Dienstag ein Großaufgebot an Fahrausweisprüfern des Rhein-Neckar-Verkehrs (rnv) sowie 18 Polizisten beteiligt.

Bei den insgesamt vier Stunden dauernden Kontrollen wurden auch acht Verfahren wegen anderer Delikte eingeleitet. Sechs Personen hatten laut Polizei Drogen bei sich, bei zwei Männern im Alter von 20 und 27 Jahren wurden gestohlene Taschen und Parfüms festgestellt.

Meldung der Polizei