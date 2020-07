Knapp 240 Fahrer sind auf der Autobahn 81 im Kreis Rottweil beim Rasen erwischt worden. Elf Fahrer waren sogar so schnell, dass ihnen nun ein Fahrverbot drohe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten hatten am Dienstag an einer Baustelle bei Sulz am Neckar die dort geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 120 kontrolliert. Am schnellsten war den Angaben zufolge ein junger Fahrer, der mit fast 180 Stundenkilometern durch den Bereich raste. Insgesamt fuhren laut Polizei innerhalb von fünfeinhalb Stunden rund 6750 Fahrzeuge an der Radarfalle vorbei.