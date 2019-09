Ein mit 24 Tonnen beladener Laster kippte am Vormittag zwischen Rehlingen und Dillingen um, wie die Polizei in Saarlouis mitteilte. Die Körner verteilten sich auf einer Strecke von 250 Metern über die Fahrbahn. Der Sattelschlepper fuhr demnach aus Unachtsamkeit auf einen anderen Lastwagen auf, der wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen stand.

Der in Säcken zu je 20 Kilogramm verpackte Reis kippte auf die Straße und musste mit Kehrmaschinen entfernt werden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Über Stunden blieb die Fahrbahn in Richtung Neunkirchen voll gesperrt. Die kompletten Aufräumarbeiten dauerten bis zum späten Nachmittag an.

Das könnte dich auch interessieren