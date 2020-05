Ein 24-Jähriger ist in Lauchringen (Kreis Waldshut) am Ufer des Flusses Wutach auf einen Felsen geklettert und gestürzt. Zunächst schien der Mann unverletzt, doch brach er kurz nach dem Sturz zusammen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine schwere Rückenverletzung konnte nicht ausgeschlossen werden. Seine Begleiterin verständigte Rettungskräfte, die ihn am Montagabend bargen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.