Buchen 23-Jähriger mit Schlagring schwer am Kopf verletzt

23-Jähriger mit Schlagring schwer am Kopf verletzt

Buchen / DPA

Ein Schläger hat einen jungen Mann in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) mit einem Schlagring angegriffen und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war das 23 Jahre alte Opfer in der Nacht zum Montag mit einer Begleiterin auf Höhe eines Sportplatzes unterwegs gewesen, als der Täter die beiden ansprach und beleidigte. Dann habe er den 23-Jährigen plötzlich geschlagen und sei in Richtung eines Festzelts weggegangen. Der 23-Jährige musste demnach mit mehreren Kopfverletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden. Den Täter fand die Polizei nicht mehr. Sie sucht nun Zeugen.

