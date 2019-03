Unter Drogen- und Alkoholeinfluss hat ein 23 Jahre alter Mann Rettungskräfte und einen Polizisten angegriffen und verletzt. Ein 48 Jahre alter Sanitäter wurde danach stationär behandelt, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die Helfer waren in der Nacht zum Samstag in eine Wohnung in Neu-Ulm gerufen worden, da dort ein Mann dringend ärztliche Hilfe benötige. Als die Rettungskräfte den 23-Jährigen in einen Rettungswagen gebracht hatten, um ihn in ein Krankenhaus zu fahren, schlug der Mann dem 48-jährigen Sanitäter laut Polizei mehrfach ins Gesicht, würgte ihn und biss ihm in den Oberarm. Auch ein 35 Jahre alter Notarzt bekam demnach mehrere Faustschläge ab.

Einen der herbeigerufenen Polizisten griff der junge Mann ebenfalls an und verletzt diesen am Kopf, sodass der 23-jährige Beamte anschließend ambulant behandelt wurde. Der Rettungssanitäter wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine 22 Jahre alte Rettungssanitäterin erlitt bei dem Vorfall einen Schock.

Nachdem Polizisten den 23-Jährigen überwältigt hatten, wurde er zwangsweise in ein Krankenhaus eingewiesen. Der junge Mann muss sich nun wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

