Eine 23-Jährige ist im Bodenseekreis mit ihrem Motorrad in den Gegenverkehr geraten und noch an der Unfallstelle gestorben. Kurz vor Neukirch beschleunigte die junge Frau am Donnerstagabend auf der Landstraße Richtung Bodnegg und stieß aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch wurde sie über das Auto geschleudert. Die 25 Jahre alte Autofahrerin kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Pressemitteilung der Polizei