Ein 22-Jähriger ist bei einer privaten Feier in Kenzingen (Kreis Emmendingen) von einem fünf Meter hohen Balkon gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, begann der junge Mann wegen einer Vorerkrankung plötzlich stark zu zittern und stürzte über die Brüstung in die Tiefe. Einem Freund gelang es nicht, den 22-Jährigen zu greifen und den Sturz am Freitagabend zu verhindern. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht.