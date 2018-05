Büsum 22-Jährige schlägt wegen ihres Hundes auf Urlauber ein

Büsum / DPA

Eine 22-Jährige hat in Büsum (Kreis Dithmarschen) auf einen Urlauber eingeschlagen, auf dessen Schoß ihr Hund gesprungen war. Der 47-jährige Feriengast aus Stegen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hielt sich der Polizei zufolge am Sonntagabend auf dem Bahnhofsgelände auf, als der Hund plötzlich auf seinen Schoß sprang. Die 22-jährige Besitzerin entschuldigte sich daraufhin zunächst, warf dem Mann jedoch anschließend vor, ihren Hund getreten zu haben. Als der 47-Jährige dies abstritt, schlug die Frau ihm mehrmals auf den Hinterkopf und zog an seinen Haaren. Er alarmierte die Polizei. Die 22-Jährige muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

