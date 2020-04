Ab kommenden Dienstag kann es für Verstöße im Straßenverkehr richtig teuer werden. Es drohen bis zu doppelt so hohe Bußgelder und Strafen als zuvor. Vor allem die schwächeren Verkehrsteilnehmer sollen dabei geschützt werden. Insbesondere Fahrradfahrer. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ich freue mich, denn damit machen wir unsere Mobilität sicherer, klimafreundlicher und gerechter“, sagte der CSU-Politiker. „Die neuen Regeln stärken insbesondere die schwächeren Verkehrsteilnehmer.“

Mit diesen Bußgeldern und Strafen ist zu rechnen:

Fahrverbot künftig schon ab 21 km/h zu schnell

Die Strafen für Tempoverstöße werden deutlich verschärft.

Innerorts:

Ab 16 Kilometer zu schnell gibt’s einen Punkt in Flensburg und 70 Euro Bußgeld.

Ab 21 Kilometer zu schnell gibt’s zwei Punkte, Bußgelder von 80 bis 680 Euro und einen bis drei Monate Fahrverbot.

Außerorts:

Schon ab 16 Kilometer (vorher ab 21 Kilometer) zu schnell, gibt es einen Punkt in Flensburg und ein Bußgeld von 70 Euro.

Ab 26 Kilometer zu schnell gibt es zwei Punkte, einen Monat Fahrverbot und das Bußgeld steigt bis auf 600 Euro bei 70 Kilometer zu viel.

Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge

Bis zu 320 Euro werden fällig, wenn man unerlaubt eine Rettungsgasse durchfährt. Dazu kommt ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte ins Fahreignungsregister in Flensburg. Wer keine Rettungsgasse bildet, zahlt ­aktuell 200 Euro Bußgeld und kassiert zwei Punkte in Flensburg. Künftig wird es auch noch einen Monat Fahrverbot geben.

Halten auf dem Schutzstreifen für Fahrradfahrer

Auf Schutzstreifen für Fahrradfahrer darf nicht mehr gehalten werden. Es drohen bis zu 100 Euro Strafe und ein Punkt. Auch die unerlaubte Nutzung von Gehwegen, linksseitig angelegten Radwegen und Seitenstreifen werden statt, wie bisher 25 Euro, bis zu 100 Euro fällig. Wer Radfahrer innerorts überholt muss künftig einen Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einhalten, außerorts 2 Meter. Bisher musste lediglich ein „ausreichender Seitenabstand“ eingehalten werden.

Außerdem gibt es künftig ein neues Verkehrszeichen "Überholverbot von Zweirädern", das zum Beispiel an engen Stellen aufgestellt werden soll. Mit dem neuen Symbol "Lastenfahrrad" dürfen eigene Parkflächen und Ladezonen für diese Zweiräder ausgewiesen werden.

Schrittgeschwindigkeit für LKW beim Abbiegen

Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, die innerorts rechts abbiegen, dürfen künftig auf Straßen, wo mit Rad- oder Fußverkehr gerechnet werden muss, nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren. ­Verstöße kosten 70 Euro Bußgeld, und es gibt einen Punkt in Flensburg.

Höhere Bußgelder für Falschparker

Kurz mal in zweiter Reihe halten, jemanden rauslassen, etwas ein- oder ausladen: Das ist sowieso nicht erlaubt, wird aber oft geduldet. Im Moment drohen 15 Euro Bußgeld fürs Halten, beim Parken 20 Euro. Nun wird das Halten in zweiter Reihe deutlich härter bestraft: 55 Euro und bei Behinderung werden sogar 70 Euro fällig. Auch gibt es einen Punkt in Flensburg. Wer sein Auto unerlaubt auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz abstellt, muss künftig 55 Euro statt 35 Euro zahlen. Wer sein Auto an einer scharfen Kurve oder einer unübersichtlichen Straßenstelle parkt, muss künftig 35 Euro zahlen. Für Allgemeine Halt- und Parkverstöße wird laut der Website des Bundesverkehrsministeriums das Bußgeld auf 25 Euro angehoben.

Auto-Posing kostet

Auch für die Angeber auf der Straße, den so genannten Posern geht es an den Kragen. Wer meint sein Gaspedal, an der Ampel, bis zum Bodenblech durchzutreten, kann bei unnötiger Lärm- und Abgasbelästigung mit einer Buße belegt werden. Wer unnötig sein getuntes Fahrzeug spaßeshalber die Straßen rauf- und runterfährt kann das für ein Bußgeld von bis zu 100 Euro gerne tun.