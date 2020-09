Ein 21-Jähriger ist in Heilbronn auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert und durch einen Stromschlag getötet worden. Der Mann war mit einem Freund auf dem Gelände des Rangierbahnhofes in Stadtteil Böckingen unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Über eine Trittleiter sei er in der Nacht zum Sonntag auf den Waggon geklettert und habe dort einen Stromschlag aus der Oberleitung bekommen. Er wurde daraufhin vom Dach des Waggons geschleudert und starb noch am Unfallort.