Bei einem Autounfall in Reutlingen sind vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Eine 21-Jährige sei beim Abbiegen mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit. Vermutlich sei sie zu schnell gefahren. Bei dem Unfall am Donnerstag seien die Fahrerin, ein 15-Jähriger sowie eine 22 Jahre alte Mitfahrerin und ihre elf Monate alte Tochter schwer verletzt worden. Den Ermittlern zufolge saß die 22-Jährige auf der Rückbank und war nicht angeschnallt. Das Kind saß demnach ungesichert auf dem Schoß der Frau. Neben der Polizei waren auch mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz.

