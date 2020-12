Ein 20-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und sein gleichaltriger Beifahrer sind bei einem Unfall am Montagabend bei Göppingen schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde das Auto nach rechts geschleudert und landete zwischen Büschen und Bäumen. Die Rettungskräfte mussten laut Polizeiangaben „mehrere Bäume“ fällen, um das Auto zu bergen. Beide Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug eigentlich dem Beifahrer gehörte. Der Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis.