In der 2. Bundesliga beginnt die Saison 2021/22 am Freitag, den 23. Juli 2021. Gleich zum ersten Spieltag gibt es für die Fans einige Höhepunkte. Am ersten Spieltag eröffnet Absteiger Schalke 04 gegen den Hamburger SV die Saison. Alle Infos zur 2. Bundesliga im Überblick.

Fußball 2. Bundesliga : Termine für die ersten Spieltage

Die ersten beiden Spieltage wurden von der DFL bereits teminiert:

2. Bundeliga Mannschaften: Diese Teams spielen in der Saison 2021/22

Erzgebirge Aue

Werder Bremen

SV Darmstadt 98

Dynamo Dresden

Fortuna Düsseldorf

Hamburger SV

Hannover 96

1. FC Heidenheim

FC Ingolstadt

Karlsruher SC

Holstein Kiel

1. FC Nürnberg

SC Paderborn 07

Jahn Regensburg

Hansa Rostock

SV Sandhausen

FC Schalke 04

FC St. Pauli

Hamburgs neuer Cheftrainer Tim Walter gibt zum Trainingsauftakt des HSV auf dem Trainingsgelände des Vereins seinen Spielern Anweisungen. Gelingt dem HSV ein guter Start in der 2. Liga?

© Foto: Gregor Fischer/dpa

2. Bundesliga: Dürfen Zuschauer wieder in das Stadion?

Das Eröffnungsspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV soll vor bis zu 19.770 Zuschauern ausgetragen werden. Aktuell gilt in Gelsenkirchen die Inzidenzstufe 1. Für diese sieht die Coronaschutzverordnung vom 24. Juni des Landes Nordrhein-Westfalens vor, dass die Stadien zu einem Drittel der regulären Stadionkapazität gefüllt werden dürfen.

Werder Bremens neuer Trainer Markus Anfang möchte mit seiner Mannschaft schnellstmöglich in die 1. Bundesliga zurückkehren. Zum Auftakt bekommen es die Bremer mit Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf zu tun.

© Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Schweres Auftaktprogramm für Schalke 04 in der zweiten Liga

Die 2. Bundesliga startet mit zwei Krachern: Die prominenten Absteiger Schalke 04 und Werder Bremen bekommen es zum Auftakt mit dem Hamburger SV bzw. Hannover 96 zu tun. Mit dem Duell der tief gefallenen Traditionsklubs Schalke und HSV wird am 23. Juli (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) die nominell spektakulärste Saison in der 2. Liga eröffnet. Zum ersten explosiven Nordderby kommt es am 7. Spieltag, wenn Werder den HSV empfängt.