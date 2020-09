Ein 17-Jähriger ist am Sonntag in Dörzbach (Hohenlohekreis) mit einem Motorroller gestürzt und dabei gestorben. Er und ein 15-Jähriger seien mit dem Roller mitten in der Nacht aus ungeklärten Ursachen von einer Straße abgekommen und auf einer Wiese gelandet, teilte die Polizei mit. Keiner der beiden trug einen Helm. Der 17-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt. Unklar ist, wer von den beiden den Motorroller fuhr.