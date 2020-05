Mit Bissen und Schlägen soll ein 16 Jahre alter Mann eine Frau in Mühlacker (Enzkreis) schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, alarmierten Nachbarn in der Nacht die Beamten, weil sie aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus laute Schreie hörten. Die Einsatzkräfte traten eine verschlossene Tür ein und nahmen den jungen Mann fest, der auf die am Boden liegende und blutende 23-Jährige eingeschlagen hatte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 16-Jährige Somalier offenbar sexuelle Handlungen von der Frau gefordert, was sie jedoch ablehnte. Daraufhin gerieten die beiden in einen heftigen Streit, bei dem der Jugendliche der Frau neben Schlägen auch tiefe Bisswunden im Gesicht zufügte.

Die 23-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei hat er sich bislang nicht zu den Geschehnissen geäußert.