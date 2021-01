Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist am Neujahrstag auf einer Landstraße im Landkreis Göppingen tödlich verunglückt. Der junge Mann wollte am Abend zwischen Schlat und Göppingen ein Auto überholen, übersah dabei aber offensichtlich einen entgegenkommenden Wagen. Dessen Fahrer konnte zwar noch nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, dennoch prallte das Motorrad gegen die linke Frontpartie des Autos und anschließend auch gegen den überholten Wagen. Der Jugendliche erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.