Lawine Österreich: 16-Jähriger bei Lawinenabgang getötet

St. Anton am Arlberg / AFP

St. Anton am Arlberg. Ein 16-jähriger Skifahrer ist bei einem Lawinenabgang in Österreich ums Leben gekommen.

Der Jugendliche wurde nach Angaben der Polizei in St. Anton am Arlberg in Tirol von den Schneemassen mitgerissen und verschüttet, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Mittwoch berichtete. Für den jungen Skifahrer sei jede Hilfe zu spät gekommen, er konnte nur noch tot geborgen werden.

Der 16-Jährige war laut APA gemeinsam mit seinem Vater, seiner Mutter und seinem Bruder unterwegs, als er kurz nach 16.30 Uhr von einer Lawine im freien Gelände erfasst wurde. Die drei anderen Familienmitglieder blieben demnach unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten weiter an.

Sechs deutsche Jugendliche verletzt

Im Salzburger Land waren am Mittwochvormittag sechs deutsche Jugendliche von einem Schneebrett getroffen worden. Die Skifahrer wurden am Wildkogel in Neukirchen am Großvenediger von den Schneemassen mitgerissen und zum Teil verschüttet, wie APA berichtete. Sie konnten jedoch rasch gerettet werden.

Nach Angaben der in Halle erscheinenden "Mitteldeutschen Zeitung" stammten die Jugendlichen aus der elften Klasse des Elisabeth-Gymnasiums in Halle. Ein Mädchen wurde demnach leicht verletzt.

Nach heftigen Schneefällen blieb die Lage in Österreich am Mittwoch angespannt. In weiten Teilen des Landes galt höchste Lawinenwarnstufe. Viele Straßen blieben gesperrt, mehrere Orte waren von der Außenwelt abgeschnitten. Für Donnerstag wurde mit weiterem Neuschnee gerechnet.