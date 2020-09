Eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin ist nach einem Unfall bei Allensbach in einer Klinik gestorben. Sie war in einer langgezogenen Linkskurve im Landkreis Konstanz nach rechts von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem die junge Frau nach ihrem Unfall am Donnerstag in eine Spezialklinik geflogen worden war, starb sie dort am Samstag. Weshalb sie von der Straße abkam, war unklar.