Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist aus dem Bodensee gerettet worden und schwebt seitdem in Lebensgefahr.

Der Jugendliche hatte am Mittwochnachmittag auf der Badeinsel eines Strandbads in Konstanz mit zwei Anderen Ball gespielt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Als der Ball ins Wasser fiel, sprang der 15-Jährige hinterher und tauchte aus unbekannten Gründen nicht mehr auf.

Erste Hilfe Leben Retten: Das ist bei Badeunfällen zu beachten Nach den Badeunfällen der vergangenen Tagen haben wir mit Notfallsanitäter Andreas Cavallini gesprochen. Er erklärt, wie jeder im Ernstfall Leben retten kann.

Laut Polizei holte ein zu Hilfe gerufener Bademeister den Jungen aus dreieinhalb Metern Tiefe aus dem Wasser. Nach erfolgreicher Reanimation kam der 15-Jährige auf die Intensivstation. Warum er nicht von allein zurück an die Wasseroberfläche kam, war zunächst unklar. Eigentlich soll der Jugendliche ein guter Schwimmer sein, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatte der „Südkurier“ von dem Vorfall berichtet.

