Weil im Schönbuch 15-Jährige Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Weil im Schönbuch / DPA

Bei einem Verkehrsunfall in Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) ist eine 15 Jahre alte Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde am Dienstag von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen hatte laut Polizei vor einer Einmündung hinter einem dort im Stau stehenden Lastwagen eine Straße überqueren wollen. Dabei habe das Auto, das auf der anderen Spur unterwegs war, übersehen und sei auf die Fahrbahn gefahren. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, das Mädchen wurde von dem Wagen erfasst und auf den Grünstreifen geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in Krankenhaus.

