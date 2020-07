Zweieinhalb Wochen nach einer Messerattacke auf einen 16-Jährigen in Stuttgart ist ein 14-Jähriger festgenommen worden. Der Jugendliche wird verdächtigt, am 20. Juni den Älteren bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher im Höhenpark Killesberg schwer verletzt zu haben. Er wurde nach umfangreichen Ermittlungen am Donnerstag von Spezialkräften vor der Wohnung seiner Eltern festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Die Beamten stellten bei der Durchsuchung seines Zimmers zahlreiche Beweismittel sicher.