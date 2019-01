Tauberbischofsheim 13-Jährige stürzt in die Tauber – Polizei sucht mit Hubschrauber

13-Jährige stürzt in die Tauber – Polizei sucht mit Hubschrauber

Die Polizei sucht mit anderen Einsatzkräften nach einem vermissten Mädchen, das in die Tauber gestürzt ist. © Foto: Hans Georg Frank

Eine 13-Jährige ist am Mittwoch in die Tauber gestürzt. © Foto: Hans Georg Frank

Einsatzkräfte suchen nach der 13-Jährigen, die am Mittwoch in die Tauber gestürzt ist. © Foto: Hans-Georg Frank

Tauberbischofsheim / Hans Georg Frank

In Tauberbischofsheim ist ein Mädchen in die Tauber gefallen. Eine große Suchaktion mit 130 Einsatzkräften musste zunächst erfolglos abgebrochen werden.

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Mittwochnachmittag in die Tauber gestürzt. 130 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rotem Kreuz starteten nach dem Alarm durch einen Augenzeugen gegen 17 Uhr sofort eine Suchaktion, die gegen 21.30 Uhr wegen der Dunkelheut abgebrochen werden musste. Heute Morgen wird die Suche mit verstärkten Einheiten der Bereitschaftspolizei fortgesetzt. Auch ein Hubschrauber wird eingesetzt. Dies war gestern wegen der Wetterbedingungen nicht möglich.

Polizei Heilbronn geht von einem Unfall aus

Das Polizeipräsidium in Heilbronn geht von einem Unfall aus. Gerald Olma, Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn sagte auf Anfrage: „Es liegt keine Fremdeinwirkung vor, das Mädchen ist nicht geschubst worden.“

Passant hat Sturz beobachtet

Ein Passant hatte gesehen, wie das Mädchen von einer Brücke unweit der Kläranlage von Tauberbischofsheim in den Fluss fiel. Zeitgleich, so die Polizei, hätten die Eltern ihr Kind als vermisst gemeldet. Die Familie wohnt nach Angaben der Polizei in der Nähe des Unfallortes. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, hieß es.

Die Tauber ist an der Unglücksstelle rund zwei Meter tief. Allerdings gibt es an einigen Stellen ausgewaschene Vertiefungen mit bis zu sechs Metern.

Die Familie des vermissten Mädchens hat mit Unterstützung von Freunden und Bekannten bis in die frühen Morgenstunden vergeblich nach der Schülerin gesucht.