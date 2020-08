Ein 12 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Motorradfahrer in Krautheim (Hohenlohekreis) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag fuhr der 12-Jährige zusammen mit einem Gleichaltrigen auf einer Landesstraße, als er nach links in einen Radweg abbiegen wollte. Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer übersah dies den Angaben zufolge, dabei kollidierte das Motorrad mit dem Fahrrad des Kindes. Beide stürzten und wurden schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.