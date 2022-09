An diesem Sonntag, 11. September 2022, ist der 21. Jahrestag des tragischen Anschlags auf das World Trade Center in New York. Bis heute erschüttert die Tragödie die ganze Welt. Die Weltweite Trauer, die durch den Angriff auf die USA verbreitet wurde, bewegt die Menschen nach wie vor rund um den Globus. Bei dem Terroranschlag im Jahr 2001, welcher von Terroristen der Al Quaida durchgeführt wurde, sind 3000 Menschen gestorben.

Alle Informationen zu Hintergründen, Berichterstattung, Memorial, Wochentag, Bücher sowie neue Dokumentationen zum Anschlag und Co., findet ihr in diesem Artikel im Überblick.

9/11: Dokumentationen und Filme

Jedes Jahr werden auf sämtlichen Plattformen sowie von diversen Sendern verschiedene Dokumentationen und Filme über die Ereignisse damals ausgestrahlt. Hier findet ihr eine kleine Auswahl an Dokumentationen zur Tragödie:

„9/11 - Ein Tag im September“ – Doku-Film auf ZDFzoom

„Wendepunkt: 9/11 und der Krieg gegen den Terror“ – Netflix

„Deutschland 9/11“ – ARD Mediathek

„Surviving 9/11“ – Doku-Film über Sky

„Die Kinder von 9/11“ – Dokumentation im Ersten

11. September 2001 Wochentag: Das ist passiert – Chronologie der Ereignisse

Am Dienstag, dem 11. September 2001 hatten 19 Al-Qaida-Terroristen fast gleichzeitig vier Passagier-Flugzeuge entführt und auf Ziele in den USA gelenkt:

Um 08:45 Uhr Ortszeit stürzt das erste der Flugzeuge in den nördlichen Turm des World Trade Centers in New York. Die Ursache ist zunächst unklar, Presse und Sicherheitsbehörden vermuten zu diesem Zeitpunkt noch einen Unfall.

stürzt das erste der Flugzeuge in den des World Trade Centers in New York. Die Ursache ist zunächst unklar, Presse und Sicherheitsbehörden vermuten zu diesem Zeitpunkt noch einen Unfall. Um 09:05 Uhr rast ein zweites Flugzeug in den Südturm des Gebäudes. Von da an wurde klar: Es handelt sich um einen terroristischen Anschlag . Beide 417 Meter hohen Türme an der Südspitze von Manhattan stehen in Flammen und Rauchwolken verhüllen das ganze Viertel.

rast ein zweites Flugzeug in den des Gebäudes. Von da an wurde klar: Es handelt sich um einen . Beide 417 Meter hohen Türme an der Südspitze von stehen in Flammen und Rauchwolken verhüllen das ganze Viertel. US-Präsident George W. Bush spricht vor der Presse von einer „nationalen Tragödie“ und einem „offensichtlichen terroristischen Anschlag“.

spricht vor der Presse von einer „nationalen Tragödie“ und einem „offensichtlichen terroristischen Anschlag“. Bereits um 09:43 Uhr Ortszeit, stürzt das dritte entführte Flugzeug auf das Pentagon und zerstört Teile des US-Verteidigungsministeriums . Anschließend wird das Weiße Haus evakuiert. Auch der Luftraum über den USA wird gesperrt und zivile Flugzeuge dürfen nicht mehr starten.

Ortszeit, stürzt das auf das Pentagon und zerstört Teile des . Anschließend wird das evakuiert. Auch der Luftraum über den USA wird gesperrt und zivile Flugzeuge dürfen nicht mehr starten. Um 10:07 Uhr kollabiert der Südturm des World Trade Centers. Etwa zwanzig Minuten später stürzt auch der Nordturm in sich zusammen.

des World Trade Centers. Etwa zwanzig Minuten später stürzt auch der Nordturm in sich zusammen. Um 10:42 Uhr stürzt eine vierte Maschine in der Nähe der Stadt Pittsburgh ab. Ihr Ziel war offenbar das Weiße Haus in Washington. Passagiere konnten jedoch den Anschlag vereiteln.

Insgesamt starben bei den Anschlägen vom 11. September mehr als 3.000 Menschen, doppelt so viele wurden verletzt. Nach den Anschlägen proklamierte US-Präsident George W. Bush einen „War on Terror“. Darunter wurden politische, juristische und militärische Schritte gegen den internationalen Terrorismus nach den Anschlägen vom 11. September 2001 zusammengefasst.

Der ehemalige Präsident Barack Obama bekräftigte anstelle dieses Schlagworts „beharrliche Anstrengungen gegen Netzwerke von Extremisten“, die Amerika bedrohen, zu unternehmen. Im „Krieg gegen den Terror“ wurden laut einer Studie des IPPNW weit über eine Million Menschen getötet.

Der Terroranschlag auf die USA am 09. September 2001 erschüttert damals wie heute die ganze Welt.

© Foto: SPENCER PLATT

Osama bin Laden und Mohammed Atta: Wer waren die Terroristen des 11. September?

Unmittelbar nach den Einschlägen der Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers standen Osama bin Laden und die von ihm gegründete radikal-islamische Terrororganisation Al-Qaida als Attentäter unter Verdacht.

Insgesamt 19 Entführer wurden nach den Anschlägen vom FBI ermittelt – einer der bekanntesten wurde Mohammed Atta, der in Hamburg studierte. Die Attentäter stammten aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Ägypten und dem Libanon. Ihre Motive waren der Glaube an eine jüdische Weltverschwörung, das Bild eines imperialistischen Westens, welcher die islamische Welt kolonisiere und demütige sowie der Hass auf die von der Globalisierung erzeugte weltweite soziale Ungerechtigkeit.

Osama bin Laden gehörte jahrelang zu den meistgesuchten Zielpersonen des FBI. Erst in der Nacht zum 2. Mai 2011 erschossen US-Soldaten Bin Laden bei der von US-Präsident Barack Obama befohlenen Erstürmung seines Anwesens in Pakistan.

9/11 Memorial: Das ist zum Gedenken an die Opfer am Ground Zero geplant

Jährlich am 11. September finden Gedenkfeiern zu Ehren der Opfer der Anschläge statt. In New York werden üblicherweise die Namen der 2791 Menschen, die dort bei dem Anschlag ums Leben kamen, durch deren Angehörige in alphabetischer Reihenfolge verlesen.

An der Stelle des World Trade Centers befindet sich mittlerweile eine Gedenkstätte – das National September 11 Memorial and Museum (auch bekannt als 9/11 Memorial oder 9/11 Memorial Museum).

Das Mahnmal erinnert an die rund 3000 Opfer der Terroranschläge 2001 und des Bombenanschlags von 1993 auf das World Trade Center. Das Gelände des ehemaligen World Trade Centers wurde nach den Anschlägen als Ground Zero bekannt. Am 12. September 2011 wurde der Gedenkpavillon eröffnet. Das Museum wurde schließlich am 15. Mai 2014 in Anwesenheit von Präsident Barack Obama eingeweiht. Seit dem 21. Mai 2014 ist es für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das 9/11-Memorial wurde nach dem damaligen Terroranschlag dort errichtet, wo das World Trade Center zuvor stand .

© Foto: TIMOTHY A. CLARY

Berichterstattung am 11. September 2001:

Berichterstattung der Tragödie war für die Medien eine bis dahin noch nicht dagewesene Herausforderung. Auf YouTube gibt es außerdem eine Zusammenfassung darüber, wie die Tagesschau über das Unglück berichtete. Die Anschläge vom 11. September waren ein beispielloses Verbrechen. Dieder Tragödie war für die Medien eine bis dahin noch nicht dagewesene Herausforderung. Auf tagesschau.de wird in Auszügen dokumentiert, wie die Berichterstattung am 11. September 2001 ablief. Aufgibt es außerdem eine Zusammenfassung darüber, wie die Tagesschau über das Unglück berichtete.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

11. September 2001: Bücher über den Terroranschlag

Rund um das traurige Ereignis gibt es auch zahlreiche Literatur zu den Hintergründen und Folgen sowie Romane mit fiktiven Protagonisten. Das sind einige der bekanntesten Werke:

Literatur

Cordt Schnibben, Stefan Aust (2003): 11. September: Geschichte eines Terrorangriffs

Bernd Greiner (2011): 9/11. Der Tag, die Angst, die Folgen

Michael Butter, Birte Christ, Patrick Keller (2011.): 9/11. Kein Tag, der die Welt veränderte.

Till Karmann, Simon Wendt et al. (2016.): Zeitenwende 9/11? Eine transatlantische Bilanz.

Michael Bothe (2003): Der 11. September – Ursachen und Folgen

Christoph Kucklick (2001): 11. September 2001. Der Tag, der die Welt verändert hat. Die Planung, der Ablauf, die Folgen. Alle Hintergründe der Katastrophe.

Romane