Hildegard Rau (108) ist im Jahr des „Titanic“-Untergangs geboren und jetzt gegen das Coronavirus geimpft worden. Sie ist die älteste Bürgerin Baden-Württembergs nach Angaben des Seniorenzentrums des Arbeiter-Samariter-Bunds in Leingarten (Landkreis Heilbronn). Ein mobiles Impfteam habe Rau, weitere Bewohner der Einrichtung und Pflegekräfte am Mittwoch geimpft. „Hoffentlich hört diese schlimme Seuche bald auf - und die Leute müssen keine Masken mehr aufsetzen“, sagte Rau laut Mitteilung.

Mit 100 Jahren sei sie ins Heim gegangen. „Wenn ich gewusst hätte, dass ich so alt werde - dann wäre ich erst später ins Heim“, sagte „Oma Hilda“ Jahre später. Nicht oft, aber doch gelegentlich hadere sie inzwischen mit ihrem Alter, so Rau: „Wenn ich dem Herrgott sag', sei so gut und hol' mich - dann krieg' ich keine Antwort.“