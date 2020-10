Beim Brand eines Wohnwagens und eines Carports in Kusterdingen (Kreis Tübingen) ist ein hoher Schaden entstanden. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf ein nahes Wohnhaus aber größtenteils, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Die Schadenshöhe liege nach ersten vorsichtigen Schätzungen bei etwa 100 000 Euro. Die zwei 65 Jahre alten Bewohner des Hauses, ein Mann und eine Frau, kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Das Feuer war am frühen Freitagmorgen ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.