Vergangene Woche hatte der Bund den Ländern weitgehend freie Hand für die Lockerung der Corona-Regelungen gegeben. Jedoch kann es in einzelnen Regionen wieder zu strengeren Beschränkungen kommen. Die sogenannte „Notbremse“ soll gezogen werden, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert werden. Die Obergrenze wurde vereinbart, um unkontrollierte Corona-Ausbrüche zu vermeiden.

In welchen Landkreisen wurde die Obergrenze überschritten?

Inzwischen, Stand 11. Mai, 14.30 Uhr, sind fünf Kreise in Deutschland bekannt, in denen die Obergrenze an Neuinfektionen überschritten wird: die Stadt Rosenheim in Bayern, die Landkreise Greiz und Sonneberg in Thüringen, Steinburg in Schleswig-Holstein und Coesfeld in Nordrhein-Westfalen. Dort sind die Infektionszahlen nach einem Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb stark gestiegen.

RKI Fallzahlen: Ulm, Neu-Ulm, Alb-Donau-Kreis und Landkreis Biberach

Das Robert Koch-Institut (RKI) berechnet die Gesamtzahl pro Bundesland und pro Landkreis mittels der gemeldeten Fälle durch die jeweiligen Gesundheitsämter. Wie ist der Stand am 11. Mai?

In Ulm gab es in den letzten sieben Tagen 1,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. Insgesamt wurden dort bisher 261 Fälle gemeldet.

Für den Landkreis Neu-Ulm meldet das RKI 3,4 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten Woche. 416 Erkrankungen sind bekannt geworden sei Beginn der Pandemie.

Im Alb-Donau-Kreis gibt es 581 registrierte Corona-Fälle. Innerhalb der letzten Woche wurden 18,9 Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet.

Im Landkreis Biberach wurden insgesamt 582 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 11 Fälle gab es in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet.

Landkreise im Südwesten haben noch Luft zur Corona-Obergrenze

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag, 8. Mai, gibt es derzeit keinen Landkreis, der nahe an die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche herankommt. Dafür sprechen auch die Zahlen des RKI am Montag, 11. Mai, 0 Uhr. Der Stadtkreis Pforzheim kommt innerhalb Baden-Württembergs auf die meisten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen Woche mit 27,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Im Zollernalbkreis sind es 24,9 Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Welche Landkreise in Deutschland sind coronafrei?

Derzeit stoßen die allerwenigsten Landkreise und kreisfreien Städte an die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen. In Deutschland gibt es sogar Landkreise, in denen seit sieben Tagen keine neuen Fälle registriert wurden. Zu den coronafreien Regionen zählen nach Angaben des RKI vom 11. Mai, 0 Uhr, unter anderem der Vogelsbergkreis in Hessen, der Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg und der Landkreis Uelzen in Niedersachen. Auch in mehreren Landkreisen Sachsen-Anhalts ist in den vergangenen Tagen keine Corona-Neuinfektion bekannt geworden.