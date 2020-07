Die aktuelle Corona-Krise bringt unsere Welt aus dem gewohnten Gleichgewicht. Alle ist stets im Wandel - in vielen Bereichen des Lebens. So müssen wir uns aktuell auch beim Themaundimmer auf dem Laufenden halten. Beinahe täglich ändern sich dieder jeweiligen Länder und Staaten, ebenso diezur Ein- oder Durchreise. So müssen bald alle Reiserückkehrer in Deutschland einen Pflicht-Test machen, wenn sie aus einem Risikoland kommen . Doch welche Staaten zählen aktuell eigentlich zu den? Hier die von der Bundesregierung als