Feuerwehr Neue Struktur bündelt Kräfte

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Insgesamt 36 Seiten umfasst das Dokument, über das der Gaildorfer Gemeinderat zu befinden hatte. Es handelt sich um den Entwurf des Brandschutzbedarfsplans, der den Bogen spannt von der gegenwärtigen Situation der Feuerwehr bis hin zur künftigen Struktur. Nach kurzer Debatte segnete die große Mehrheit das Werk ab, das eine lange, arbeitsreiche Vorgeschichte hat.

Stadtbrandmeister Stefan Dwornitzak erinnerte an die fast fünfjährige Planungsgeschichte, geprägt von Anpassungen an veränderte Gegebenheiten in personeller, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Einer der Knackpunkte, die zu wesentlichen Änderungen führten, war die „Aufweichung“ der vorgegebenen Hilfsfristen.

Abschied von Zweier-Lösung

Dies wiederum ermöglichte es der Stadt, die angedachte Struktur mit zwei neuen, mehr als 6 Millionen Euro teuren Feuerwachen aufzugeben und stattdessen in naher Zukunft die Feuerwehr an der zentralen Wache in der Bahnhofstraße zu konzentrieren. Umbau und Erweiterung werden nach ersten Berechnungen rund 2,5 Millionen Euro kosten.

Nach einer ersten Zusammenlegung gibt es derzeit noch zwei Einsatzabteilungen: Nord (früher Gaildorf, Eutendorf und Ottendorf) und Süd (Unterrot). Durch diesen Schritt und die spätere Vereinigung von Nord und Süd werden sieben von der Wehr in den Teilorten genutzte Liegenschaften überflüssig. Außerdem ließe sich der Fuhrpark auf zehn Fahrzeuge und drei Anhänger reduzieren, zwei ältere Einsatzwagen bräuchten nicht ersetzt werden. Kopfzerbrechen bereitet den Verantwortlichen die künftige Einsatzfähigkeit der Stützpunktwehr, die sich wie ein roter Faden durch den Bedarfsplan zieht. Allein in den vergangenen zehn Jahren hat die Personalstärke um 20 auf etwas mehr als 150 Kräfte abgenommen. Entsprechend düster die Prognose: Bis 2030 droht die Zahl der aktiven Feuerwehrleute unter 100 zu sinken.

Das offenbart aber noch nicht das gesamte Problem: Die so genannte Tagesverfügbarkeit ist erheblich gesunken. Konnte 2005 noch etwa jede zweite Einsatzkraft werktags zwischen 6 und 18 Uhr – wenn die meisten Einsätze nötig sind – als in Alarmbereitschaft stehend in die Planung einbezogen werden, ist es heute nur noch jede dritte.

Ausführlich untersucht wurde durch den Gesamtausschuss der Wehr – der dem Bedarfsplan bei drei Enthaltungen zugestimmt hat – die Hilfsfrist, also die Ausrück- und Anfahrtszeit, von der Alarmierung der Einsatzkräfte bis zum Eintreffen der ersten Einheit am Einsatzort. Diese liegt nach Kommentaren zum 2015 novellierten Feuerwehrgesetz des Landes zwischen 10 und 12 Minuten (für nachrückende Einheiten 15 Minuten), zuvor waren 10 Minuten festgesetzt. Nach Auswertung der Einsatzstatistik 2017 ergibt sich eine durchschnittliche Hilfsfrist von 7 Minuten und 38 Sekunden. Für die weiter entfernten Höhenlagen wie Reippersberg und Winzenweiler lagen die Fristen in den vergangenen Jahren zwischen 10 und 13 Minuten.Innerhalb der vorgegebenen Zeit müssen 90 Prozent der Orte im Verantwortungsbereich erreicht werden. Wird die Abdeckung mittels Radien ermittelt, gelingt dies in etwas mehr als 90 Prozent der Fälle. Konkret: 11 147 Einwohner liegen innerhalb dieses Bereichs. Die Berechnung der Fahrtzeiten bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde ab Feuerwache ergäbe einen Grad von 98,8 Prozent (12 211 Einwohner). Dazu wurden laut Kommandant Dwonitzak Testfahren angestellt: „Die Praxis zeigt, dass wir wesentlich schneller sind als es die theoretischen Berechnungen ausdrücken.“ Für ihn der entscheidende Beleg, dass mit nur noch einer Feuerwache das gesamte Stadtgebiet abgedeckt werden könne.

Im Juni sollen nun die aktualisierten Pläne des Architekturbüros Kraft zum Umbau der zentralen Wache präsentiert werden, wie Bürgermeister Frank Zimmermann ankündigte. Darin eingearbeitet seien auch Änderungswünsche der Wehr. Er dankte allen, die viel Engagement eingebracht hätten.

Dass in der Umbruchphase noch einiges im Argen liegt, brachte FWV-Stadtrat Frank Stettner zur Sprache. Dank und Anerkennung zollte er den an der Planung Beteiligten. Auf deren Leistung „sollten wir als Gaildorfer auch ein bisschen stolz sein.“ Dass hinter der Feuerwehr ein „sehr schwerer Weg“ liege, stellte SPD-Fraktionschefin Margarete John fest. Alle Ehrenamtlichen hätten Respekt verdient.

„Auf den Mond schießen“

So sah es auch Bernhard Geißler, Sprecher der Offenen Liste. Das Projekt an sich jedoch sehe er „außerordentlich kritisch“. Die Wehr verfüge über einen „top funktionierenden Standort Süd“, also müsste die Wache in der Bahnhofstraße „nicht maximal ausgebaut werden.“ Er plädierte aus finanziellen und feuerwehrtechnischen Gründen für die Beibehaltung zweier Einsatzgruppen. Die ermittelten Daten wie Einsatzzeiten könne man mit Blick auf die Staus auf dem Marktplatz „auf den Mond schießen“. Geißler stimmte gegen den Plan, seine Fraktionskollegin Eva Mayer enthielt sich der Stimme.

Alle übrigen Räte befanden den Bedarfsplan für gut. CDU-Fraktionsvorsitzender Matthias Rebel etwa äußerte sich „dankbar, dass wir eine starke und schlagkräftige Wehr haben“. Und Fachleute, die den Plan erarbeitet haben – und denen er vertraue.