Gaildorf Neues vom alten Strumpfimperium

Im Gaildorfer Stadtarchiv in Erinnerungen schwelgen: Stadtarchivarin Dr. Heike Krause und Hellmut Westermann, früher in der ARWA-Werbeabteilung tätig. Er wird im neuen ARWA-Buch zu Wort kommen und über seine Zeit in Unterrot berichten. © Foto: Klaus Michael Oßwald

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Ab November im Buchhandel: Ein Autorenteam um Gaildorfs Stadtarchivarin Dr. Heike Krause hat eine weitere Dokumentation zur Geschichte der legendären ARWA-Strumpfwerke erarbeitet.

Ohne das vor vier Jahren von der Stadt Gaildorf herausgegebene Buch „ARWA – Aufstieg und Fall eines Strumpfimperiums“ würde die spannende Geschichte des untergegangenen Unternehmens weiterhin unsortiert in ungezählten Archiven schlummern. Vermutlich würde sich auch niemand mehr finden lassen, der sich an eine derart komplexe Materie wagt. Nun ist ein zweiter Band in Vorbereitung.

Das dreiköpfige Autoren-Team – Dr. Heike Krause, Falk Drechsel und Klaus Michael Oßwald – hat weitere Archivalien ausgewertet, Zeitzeugen befragt und bislang nicht veröffentlichte Geschichten rund um die legendären ARWA­-Strumpfwerke gesammelt. Das Ganze mündet nun in ein Buch mit dem Titel „ARWA – Geschichten aus dem Strumpfimperium“ und soll im Spätherbst der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Die Manuskripte sind fertig

Stadtarchivarin Dr. Heike Krause, die auch diesen zweiten ARWA­-Band koordiniert und redigiert, freut sich bereits auf das Werk: „Die kreative Phase der Autoren ist abgeschlossen“, sagt sie mit einem Augenzwinkern, „nun beginnt die kreative Phase des Verlags.“ Und das ist die Verlagsdruckerei Schmidt in Neustadt an der Aisch. Dort werden derzeit die Textbeiträge und das umfangreiche Bildmaterial verarbeitet. Voraussichtlich Mitte Juni soll das Layout der etwa 220 Druckseiten fertig sein.

Viel Arbeit bis zum Druck

Danach geht es an den arbeitsreichen Feinschliff – inhaltlich wie auch grafisch – und an die Korrektur, bevor das Ganze in Druck und danach in den Buchhandel geht. Erstmals Gelegenheit zum Schmökern in dem Buch besteht bei der Präsentation am 16. November um 19 Uhr im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses in Gaildorf, wo auch erste Exemplare erworben werden können.

Im Vergleich zum ersten ARWA­-Band, von dem zwei Auflagen gedruckt wurden, unterscheidet sich der zweite wesentlich: Denn es geht hier nicht um Ergänzungen der Chronologie oder unternehmerische Entscheidungen, sondern um Menschen, die das in Auerbach im Erzgebirge von August Robert Wieland gegründete und nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen Deutschlands von dessen Enkel Hans Thierfelder neu aufgebaute Unternehmen mitgeprägt haben. Und zwar in der Gründerphase sowie später in Unterrot, als zu Glanzzeiten bis zu 1700 Menschen auf der Lohnliste standen.

Porträtiert wird beispielsweise einer der ersten Mitarbeiter nach dem Neustart in „Arwatal“, wie Firmenchef Hans Thierfelder seine zwischen Gaildorf und Unterrot aus dem Boden gestampfte Fabrik nebst Wohnsiedlung nannte. Und eben dieser treue Mitarbeiter zählte im Oktober 1973 auch zu den Letzten, die nicht nur im sprichwörtlichen Sinn das Licht ausknipsten.

Interessant ist auch, dass Thierfelder in der Aufbauphase keine Kosten scheute, um seinen Betrieb voranzubringen: Er scharte prominente Modeschöpfer um sich, die für ARWA-Strümpfe die Werbetrommel rühren sollten. Und­ er verpflichtete die Num­­mer 1­ ­ unter den Pressefotografen, die einmal nicht Deutschlands ersten Nachkriegskanzler Konrad Adenauer oder den kubanischen Revolutionär Fidel Castro ablichten musste, sondern eben das Werk des „Strumpfkönigs“ Thierfelder.

Davon wird im Buch die Rede sein. Aber was hatten der „Grand Prix Eurovision de la Chanson 1967“ und die Gewinnerin Sandy Shaw mit ARWA zu tun? Nichts – und gerade das macht die Geschichte im Zusammenhang mit dem „wirtschaftswunderbaren“ Strumpfimperium so spannend.

Mit unbekannten Details

In gleicher Weise, wie auch die Einblicke in die Geschichte der Fabrikantenfamilie, die Falk Drechsel, Bibliothekar der Campus-Bibliothek Chemnitz, beisteuert. Er ist nicht von ungefähr ein Kenner der Materie: Der Ururenkel von ARWA-Gründer Wieland verfügt über ein umfangreiches Familienarchiv und bereichert das Lese- und Bilderbuch um bislang unbekannte Details.

All das zu lesen und beim Betrachten der vielen historischen Fotos auf Spurensuche zu gehen, müssen sich an der ARWA-Geschichte Interessierte aber noch eine Weile gedulden.