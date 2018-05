Religion Namenlose Christen in Hülben

Hülben / Alexander Thomys

Die „Herzliche Einladung“, veröffentlicht im Hülbener Gemeindebote, liest sich kryptisch. Eine „Gemeinschaft von Christen, die keinen Namen trägt“ veranstaltet vom 31. Mai bis zum 2. Juni eine Tagung in der Hülbener Rietenlauhalle, bei der die Botschaft von Jesus Christus „in aller Einfachheit“ verkündet werden soll. Solche Predigten sind jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr vorgesehen. Nachfragen bei den etablierten Kirchen führen ins Leere – Hülbens evangelischer Pfarrer Ralph Hermann weilt im Urlaub, auch die katholische Kirche in Bad Urach hat keine Informationen.

Persönliche Kontakte als Basis

Was nicht verwundert. Denn die „Namenlosen“ verstehen sich als freikirchliche Vereinigung. „Wir organisieren uns ausschließlich auf der Basis persönlicher Kontakte“, erklärt Dietmar Nass. Der Freudenstädter fungiert in Hülben als Veranstaltungsleiter der christlichen Gemeinschaft. Nass rechnet mit bis zu 200 Angehörigen der Gemeinschaft aus dem In- und Ausland, die sich in der Albgemeinde mit 25 Missionaren treffen werden. „In Hülben leben zwei Mitglieder unserer Gemeinschaft, außerdem liegt die Rietenlauhalle verkehrsgünstig für unsere Besucher“, erklärt Nass das Treffen in Hülben.

„Wir treffen uns, um uns in unserem christlichen Glauben zu stärken“, sagt Nass. „In Jesu Leben und Lehre finden wir den Sinn des Lebens, wahren Frieden und tiefe Freude. Unsere Prediger leben nach dem Vorbild der ersten Apostel und die Gläubigen versammeln sich in Hausgemeinden. An den Abenden sprechen Missionare aus dem In- und Ausland“, kündigt die Gemeinschaft an. Mit der öffentlichen Einladung versucht die Glaubensgemeinschaft, den Kontakt zu Interessierten herzustellen.

„Über unsere Predigten kann man uns kennenlernen“, ergänzt der Organisator der Veranstaltung in der Rietenlauhalle. „So wollen wir eine Verbindung zu anderen schaffen.“ Auch er selbst sei einst über persönliche Kontakte mit der namenlosen Gemeinschaft in Berührung gekommen, erzählt Nass. „Dort habe ich meine geistliche Zuflucht gefunden.“