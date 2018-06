Wiesensteig Startklar für das Tälesmusikertreffen

Wiesensteig / Von Patricia Jeanette Moser

Musikalisch und logistisch stellt sich das Städtle Wiesensteig dem Tälesmusikertreffen an zwei Festtagen.

Über 160 Jahre Blasmusik in Wiesensteig ist eine lange Zeit. Erstmalig wurde am 10. Juni 1845 im Amtsblatt des Oberamts Geislingen „zur Musik aufgerufen“, so heißt es in der Historie der Stadtkapelle Wiesensteig. „Das Tälesmusikertreffen war ursprünglich mal ein Gartenfest“, weiß Wolfgang Heidner, zweiter Vorsitzender der Stadtkapelle Wiesensteig. Im Bewusstsein dieser langen musikalischen Geschichte stellt sich die Stadtkapelle in diesem Jahr der Herausforderung des 68. Tälesmusikertreffens. Musikkapellen von Geislingen bis Wiesensteig richten dieses Fest jährlich aus, im Rotationsprinzip. Zuletzt waren die Wiesensteiger 2010 dran.

Das musikalische Wochenende vom 9. bis 10. Juni wird seit Langem geplant und organisiert. 150 Helfer packen in wenigen Tagen mit an. Am Freitagabend erfolgt der Bühnenaufbau, am Samstagmorgen wird alles Weitere vorbereitet. Das Fachwerkstädtchen wird sich schmuck präsentieren, nicht nur am Marktplatz und Elefantenbrunnen, auch am Kirchplatz. All dies wird Schauplatz eines großen musikalischen Spektakels in regionaler Tradition sein.

Samstag steht ganz im Zeichen der Jugend. Ab 15 Uhr spielen die 24 Jugendkapellen auf der Bühne am Marktplatz bis in den frühen Abend hinein. Die jungen Musiker kommen aus Wiesensteig, Gruibingen, Gosbach/Reichenbach im Täle, Bad Ditzenbach, Deggingen, Eybach und Westerheim. Der vielversprechende Musiknachwuchs wird zeigen, dass es gut um die Nachwuchsarbeit bestellt ist. Am Abend dürfen dann die Unterhaltungsprofis ran – die Besenkracher. Mit „Partyvolxmusik“ gibt es Stimmung, auch ohne Bierzelt. Ein solches aufzustellen ist im Fachwerkstädtle Wiesensteig nicht möglich. Genauso wenig, wie es einen Umzug am Sonntagmorgen gibt. Die Stadtkapelle Wiesensteig arbeitet einfach mit seinen Möglichkeiten und punktet dabei sicher mit „Fachwerk-Charme“. Die Klänge des „Städtles-Tälesmusikertreffen“ erklingen somit ausschließlich unter freiem Himmel.

Der Massenchor auf dem Kirchplatz eröffnet am Sonntag das Tälesmusikertreffen. 250 bis 300 Musiker werden ein beeindruckendes Bild vor der Sankt Cyriakus Kirche abgeben. Ein kurzer Marsch führt sie gemeinsam hinunter zum Marktplatz. Jeweils zirka 30 Minuten spielt jedes Ensemble dort bis am Abend gegen 18 Uhr. Das Städtle wird musikalisch erfüllt werden von den Kapellen aus Gruibingen, Reichenbach, Bad Ditzenbach, Geislingen, Westerheim, Eybach, Deggingen, Bad Überkingen, Gosbach und den Tälesbässen. Auf die Vielfalt freut sich schon Claudia Baier, Schriftführerin und für die Stadtkapelle Wiesensteig am Fagott: „Für mich wird es eine Freude sein, allen Kapellen einmal einen Tag lang zuzuhören.“

Info Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Die geänderte Verkehrsführung ist bestens ausgeschildert. Infos gibt es auch im Internet auf:



● www.tmt2018.de

● www.stadtkapelle-wiesensteig.de